驚きの価格 レア◎メキシコ製90s《カーハート》ダックパーカー/ブラック/メンズ2XL ブルゾン

古着を中心に出品しております。

※送料無料

※コメントなしの即購入OK◎

#古着shop_cotona

レアカラー○2XLビッグサイズ!

メキシコ製カーハート90sのダックパーカー◎

人気ブラックカラーのキルティング裏地が暖かいアウターです♪

■COLOR : ブラック

■SIZE : メンズ2XL [US XL]

■実寸サイズ(※素人の採寸なので目安程度でお願いします)

肩幅 55cm

身幅 71cm

着丈 78cm

袖丈 70cm

■CONDITION 【C】

多少汚れ、小傷ありますが、カーハートでは傷の少ないアイテムです。

※クリーニング済み。

【S】未使用・デッドストック・新品

【A】使用感も少なく大変状態の良い商品

【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品

【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品

【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能

状態は個人の印象を基準にしております。

古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。

※着画はお断りいたします。

※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。

ご了承の上お買い求め下さい。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 やや傷や汚れあり

