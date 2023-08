説明文とプロフをお読みいただいた上で

エムズグレイシー ロング丈ワンピース

ご購入をよろしくお願いいたします♡

【サイズ】0

【カラー】グリーン

【ブランド】フレイアイディー

【定価】¥31,900 (税込)

⚠️目立つような傷等は無いと思いますが、総レースなのでほつれ等の見落としもあるかもしれません。

その点ご理解いただける方のみ、ご検討よろしくお願いいたします。

【新品未使用、タグ付き】

★正規品です。洗濯タグ裏にペンで印あり。

★店頭展示品です。展示の際の擦れや傷汚れ等がある場合がございます。何卒ご了承ください。

★検品はしておりますが、見落としている傷汚れ等がございましたらご容赦くださいませ。

★写真と実物とで色味が違って見える場合があります。

★発送の際に畳じわができる可能性がありますがご了承ください。

【希少価値のある編み機でFRAY I.Dオリジナルのオーナメント柄を表現した高級感のあるレースドレス】

【Design/Styling】

各パーツに合わせてオリジナルのオーナメント柄を落とし込んだ、緻密な計算と繊細な作業により生まれる、贅沢なハイゲージのラッセルレースワンピースです。上品な透け感のあるスリーブラインで二の腕をカバー、後ろネックにリボン、スカート部分は素材をふんだんに使用したサーキュラーシルエットを演出し、1着で存在感のあるロング丈で女性らしさを際立たせています。会食、オケージョンなど華やかなシーンにおすすめです。バックウエストのリボン結びでサイズ調節が可能です。

※インナーキャミワンピース付き

着丈約129cm

ウエスト約70cm

(平置き、素人採寸です)

FRAY I.D

フレイアイディー

スナイデル

リリーブラウン

ファーファー

ミラオーウェン

スタイリング

セルフォード

エミ

結婚式 二次会

同窓会 食事会

パーティー

オケージョンドレス

カラー···グリーン

柄・デザイン···レース

袖丈···半袖、五部袖

季節感···春、夏、秋、冬

⚠️商品説明文や商品画像の無断転載(メルカリ禁止行為)をする方は事務局による取締り対象になります。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フレイアイディー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フレイアイディー 商品の状態 新品、未使用

