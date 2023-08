色 ホワイト

素材 レーヨン55%、麻45%

サイズ 2

着丈100cm バスト148cm 裄丈55cm 袖口30cm

モデル身長165cm

製造国 :日本

両脇にポケットあり

定価 17600円

ワンピースが好きで色々所持しておりますが

たまには襟付きも、、、と購入しましたところ

残念ながら似合わず 試着のみでホームクリーニング

してクローゼット保管しておりました

定番のお品で ホワイトはコーディネートも

しやすく オススメですよ

Brocante(ブロカント)の定番

グランシャツワンピースです

洗いをかけたカジュアルなリネン生地なのに、ギャザーをたっぷりと寄せてふんわりとさせた女性らしいシルエットが人気のシャツ

こちらのワンピースはレーヨン55%

リネン45%の生地を使っています

シルクのような風合いが特徴のレーヨンと

麻混の生地なので 麻100%の生地よりも

テロンとした風合いです

肌触りはとても柔らか

袖や襟周りに細かくギャザーを施しているうえ

袖はドルマンスリーブなので ふんわりした

シルエットで本来は太って見えがちなところですが

とろみのある生地が落ち感を生んで

スッキリとして見えます

ワンピースとしてはもちろんですが

羽織りとしても着られます

真夏はノースリーブの上に羽織るのがおすすめ

日焼け防止と冷房対策用で重宝します

グレンチェック/袖リボン

色 ホワイト素材 レーヨン55%、麻45%サイズ 2着丈100cm バスト148cm 裄丈55cm 袖口30cmモデル身長165cm製造国 :日本両脇にポケットあり定価 17600円ワンピースが好きで色々所持しておりますがたまには襟付きも、、、と購入しましたところ残念ながら似合わず 試着のみでホームクリーニングしてクローゼット保管しておりました定番のお品で ホワイトはコーディネートもしやすく オススメですよBrocante(ブロカント)の定番グランシャツワンピースです洗いをかけたカジュアルなリネン生地なのに、ギャザーをたっぷりと寄せてふんわりとさせた女性らしいシルエットが人気のシャツこちらのワンピースはレーヨン55%リネン45%の生地を使っていますシルクのような風合いが特徴のレーヨンと麻混の生地なので 麻100%の生地よりもテロンとした風合いです肌触りはとても柔らか袖や襟周りに細かくギャザーを施しているうえ袖はドルマンスリーブなので ふんわりしたシルエットで本来は太って見えがちなところですがとろみのある生地が落ち感を生んでスッキリとして見えますワンピースとしてはもちろんですが羽織りとしても着られます真夏はノースリーブの上に羽織るのがおすすめ日焼け防止と冷房対策用で重宝します ネストローブ nest Robeイエナ IENAトゥモローランド TOMORROWLANDマーガレットハウエル MHL.エヴァム エヴァ evam evaグランマママドーター GRANDMA MAMA DAUGHTERカトー KATOゴーシュ45R 45rpmヴェリテクール Veritecoeurツムグ tumuguヤエカ YAECAランフランセダンタン Lin francais d'antanミナペルホネン mina perhonenオオカミとフクロウオローネTANDEYJoie de Vivrecheer札幌rehellinenジャーナルスタンダード journal standardビームス BEAMSシップス SHIPSアーバンリサーチ URBAN RESEARCH

