【★大感謝セール】 Tシャツ 【希少】NIKE 70s KARMA INSTANT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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※光の加減により、実際のものと異なる色に見える場合がございます。
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カラー...パープル
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柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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90sビンテージ MCエッシャーTシャツLオリジナルUSA製汚れホツレ有雰囲気系
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ご覧いただきありがとうございます。全体的に使用感があり、写真と通り小さい破れがございます。その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。※光の加減により、実際のものと異なる色に見える場合がございます。※商品には写真では確認しづらいダメージや汚れがある場合がございます。カラー...パープル袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...春, 夏検索用ヴィンテージビンテージNIKEナイキAIR JORDANAIRJORDANJORDANJORDAN1エア ジョーダンエアジョーダンジョーダンジョーダン１紺タグ80’sUSAUSA製U.S.AU.S.A製Made in USAMade in U.S.Aインスタントカーマカルマ因果応報
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|L
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり