お知らせ ログイン 会員登録 出品
卸し売り購入 希少 シャンボールセリエ バッグ ブラウン トートバッグ

商品の説明

シャンボールセリエの珍しい一枚革を繋ぎ合わせたバッグです。色はブラウンでとてもきめ細やかなスムースレザーが使われいます。
【PID】山羊革 イントレチャートトートバッグ 　PAH102

analogico　アナロジコ　デイリートート S　トートバッグ　本革
数回しか使用していないので全体的にはキレイな状態ですが、両面ともに細かいスレがございます。スレの状態がしっかり確認できるように写真を掲載しておりますので、詳細は写真にてご確認ください。
未使用　PORTER ポーター　トートバッグ　メンズ鞄　ショルダーバッグ　無地鞄

未使用品　PORTER ポーター　吉田カバン　トートバック　レザー　大容量
平置き実寸は以下の通りです。若干の誤差はご了承ください。
廃盤 美品 PORTER ポーター スモーキー 黒 ハンドバッグ トートバッグL
縦（取手部分含まず）43cm
Daniel＆Bob／クロドーロ／TOMORROWLAND別注／BLACK
横 45cm
カステルバジャック トートバッグ 7232181302 ブラック
厚さ 1cm
【美品】ザネラート グランツール トートバッグ ブラウン 茶

黒色ショルダー

未使用級✨ シセイ941 大容量トートバッグ　ビジネスバッグ
他のサイトでも販売しているため、急遽出品を取り止める場合がございます。
ultima TOKYO／ウルティマ マーラー2 77962 レザートートバッグ

MCM トートバック
断捨離にて他にも数多くの逸品を出品しておりますので、よろしければぜひご覧になってみてください。
エムエム 6 メゾンマルジェラ MM6 Maison Margiela正規品

美品 ベルルッティ トゥジュール ガリバー 2WAY ショルダー トート ZA
基本的にお支払日の翌日までに発送可能ですが、仕事の関係で2-3日お時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
ポスタルコ　A4バッグBW

230309未使用 サマンサキングズ クロコ型押し 大容量トートバッグ
ご不明点ございましたらお気軽にご質問ください。取引は誠実に対応いたします。すり替え等防止のために、返品および交換は無しにてどうぞよろしくお願いいたします。
【専用】 BALLY トートバッグ トレスポ ビジネス A4可 メンズ 革 黒

JAPAN STEER GARMENT-DYED トートバッグ207-08
カラー···ブラウン
L.L.Bean エルエルビーン ヴィンテージ
柄・デザイン···無地
80s ll bean エルエルビーン　トート　バッグ　グリーン　緑　2色タグ
素材···本革
吉田カバン　ラゲッジレーベル　トートバッグ
バッグサイズ···A4サイズ収納可

GUCCI グッチ　GG カレイド　トートバッグ

商品の情報

ブランドシャンポールセリエ
商品の状態やや傷や汚れあり

美品 PORTER ポーター TANKER タンカー ハンドバッグ トートバッグ

Hender Scheme エンダースキーマ ピアノバッグ

ユナイテッドアローズ トートバッグ オールレザー シボ革 ブラック【極美品】

トフ＆ロードストーン メンズ レザー トートバッグ A4 ビジネス ネイビー

dsquared2 ディースクエアード　デニムトートバック

Lサイズ NEIGHBORHOOD ID TOTE BAG

【美品】COACH コーチ トートバッグ ショルダーバッグ 総柄 PVC

日本製 azzuni Mcapa 馬革トートバッグ

美品✨ トゥミ ALPHA コンパニオン トート 22157DH ビジネスバッグ
シャンボールセリエの珍しい一枚革を繋ぎ合わせたバッグです。色はブラウンでとてもきめ細やかなスムースレザーが使われいます。数回しか使用していないので全体的にはキレイな状態ですが、両面ともに細かいスレがございます。スレの状態がしっかり確認できるように写真を掲載しておりますので、詳細は写真にてご確認ください。平置き実寸は以下の通りです。若干の誤差はご了承ください。縦（取手部分含まず）43cm横 45cm厚さ 1cm他のサイトでも販売しているため、急遽出品を取り止める場合がございます。断捨離にて他にも数多くの逸品を出品しておりますので、よろしければぜひご覧になってみてください。基本的にお支払日の翌日までに発送可能ですが、仕事の関係で2-3日お時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。ご不明点ございましたらお気軽にご質問ください。取引は誠実に対応いたします。すり替え等防止のために、返品および交換は無しにてどうぞよろしくお願いいたします。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報

ブランドシャンポールセリエ
商品の状態やや傷や汚れあり

卸し売り購入 希少 シャンボールセリエ バッグ ブラウン トートバッグ

51分钟前

卸し売り購入 希少 シャンボールセリエ バッグ ブラウン トートバッグ

¥14,000 ¥11,900

(税込) 送料込み
9
4
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

ec551

 1534

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (4)

ec551
卸し売り購入 希少 シャンボールセリエ バッグ ブラウン トートバッグ 卸し売り購入 希少 シャンボールセリエ バッグ ブラウン トートバッグ

Del Fiore（デルフィオーレ）公式サイト

Del Fiore（デルフィオーレ）公式サイト


激安通販新作 シャンボールセリエ ブラウン CHAMBORD SELLIER ビジネス

激安通販新作 シャンボールセリエ ブラウン CHAMBORD SELLIER ビジネス


CHAMBORD SELLIER（シャンボールセリエ）LILLE BRIFE エンボスカーフ

CHAMBORD SELLIER（シャンボールセリエ）LILLE BRIFE エンボスカーフ


シルバー/レッド シャンボールセリエ ショルダーバッグ - ショルダーバッグ

シルバー/レッド シャンボールセリエ ショルダーバッグ - ショルダーバッグ


シルバー/レッド シャンボールセリエ ショルダーバッグ - ショルダーバッグ

シルバー/レッド シャンボールセリエ ショルダーバッグ - ショルダーバッグ


シャンボールセリエ CHAMBORD SELLIER ／ 【国内正規品】 ／ フレンチシュリンクレザーミニショルダーバッグ「LUSSET」（CHOCOLAT／チョコレート）／ フランス メンズ レディース 男女兼用 レザーバッグ カバン 革 鞄 | 粋な着こなし　楽天市場店

シャンボールセリエ CHAMBORD SELLIER ／ 【国内正規品】 ／ フレンチシュリンクレザーミニショルダーバッグ「LUSSET」（CHOCOLAT／チョコレート）／ フランス メンズ レディース 男女兼用 レザーバッグ カバン 革 鞄 | 粋な着こなし　楽天市場店


シャンボールセリエ CHAMBORD SELLIER ／ 【国内正規品】 ／ フレンチシュリンクレザーミニショルダーバッグ「LUSSET」（NOIR／ブラック）／ フランス メンズ レディース 男女兼用 レザーバッグ カバン 革 鞄 | 粋な着こなし　楽天市場店

シャンボールセリエ CHAMBORD SELLIER ／ 【国内正規品】 ／ フレンチシュリンクレザーミニショルダーバッグ「LUSSET」（NOIR／ブラック）／ フランス メンズ レディース 男女兼用 レザーバッグ カバン 革 鞄 | 粋な着こなし　楽天市場店

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 卸し売り購入 希少 シャンボールセリエ バッグ ブラウン トートバッグ
© www.inba.net, Inc.