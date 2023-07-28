卸し売り購入 希少 シャンボールセリエ バッグ ブラウン トートバッグ

シャンボールセリエの珍しい一枚革を繋ぎ合わせたバッグです。色はブラウンでとてもきめ細やかなスムースレザーが使われいます。

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数回しか使用していないので全体的にはキレイな状態ですが、両面ともに細かいスレがございます。スレの状態がしっかり確認できるように写真を掲載しておりますので、詳細は写真にてご確認ください。

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未使用品 PORTER ポーター 吉田カバン トートバック レザー 大容量

平置き実寸は以下の通りです。若干の誤差はご了承ください。

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縦（取手部分含まず）43cm

Daniel＆Bob／クロドーロ／TOMORROWLAND別注／BLACK

横 45cm

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厚さ 1cm

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黒色ショルダー



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他のサイトでも販売しているため、急遽出品を取り止める場合がございます。

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断捨離にて他にも数多くの逸品を出品しておりますので、よろしければぜひご覧になってみてください。

エムエム 6 メゾンマルジェラ MM6 Maison Margiela正規品



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基本的にお支払日の翌日までに発送可能ですが、仕事の関係で2-3日お時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。

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ご不明点ございましたらお気軽にご質問ください。取引は誠実に対応いたします。すり替え等防止のために、返品および交換は無しにてどうぞよろしくお願いいたします。

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カラー···ブラウン

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柄・デザイン···無地

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素材···本革

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バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド シャンポールセリエ 商品の状態 やや傷や汚れあり

シャンボールセリエの珍しい一枚革を繋ぎ合わせたバッグです。色はブラウンでとてもきめ細やかなスムースレザーが使われいます。数回しか使用していないので全体的にはキレイな状態ですが、両面ともに細かいスレがございます。スレの状態がしっかり確認できるように写真を掲載しておりますので、詳細は写真にてご確認ください。平置き実寸は以下の通りです。若干の誤差はご了承ください。縦（取手部分含まず）43cm横 45cm厚さ 1cm他のサイトでも販売しているため、急遽出品を取り止める場合がございます。断捨離にて他にも数多くの逸品を出品しておりますので、よろしければぜひご覧になってみてください。基本的にお支払日の翌日までに発送可能ですが、仕事の関係で2-3日お時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。ご不明点ございましたらお気軽にご質問ください。取引は誠実に対応いたします。すり替え等防止のために、返品および交換は無しにてどうぞよろしくお願いいたします。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド シャンポールセリエ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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