値引きする 【©︎1990】NKOTBビッグリンガーTシャツ 着丈82 白×ピンク Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【商品説明】

New Kids On The Block

ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロック のフォトプリントリンガーTシャツです◎

©️は1990です◎

ヴィンテージのリンガーでは珍しいサイズ感やカラーかと思います◎

メンズ、レディース 問わずオーバーサイズやビッグシルエットで◎

【コンディション】

多少の使用感はありますので、

the negro leagues tシャツ Lサイズ

自宅保管のヴィンテージや古着等にご理解のある方のご検討お待ちしています(^^)

【サイズ】

サイズ表記 XLにしています。

着丈約82cm

身幅約58cm

肩幅約53cm

素人平置き採寸

Y2K 00s 90s 80s リンガーTシャツ トリムTシャツ ピンク POP ポップ カラフル vintage ヴィンテージ 個性的 AOP オールオーバープリント 大判プリント GILTAN HANES ヘインズ レトロ ピコ SOHK ショック slipknot korn Metallica メタリカ Supreme pleasures STUSSY NIKE adidas VANS kappa champion FULL-BK OFF-WHITE UNDERCOVER アンダーカバー COMME des GARCONS FLAGSTUFF VETEMENTS ヴェトモン JORDAN KTZ RAF SIMONS KENZO A.P.C. Y-3 ficce coogi FEAR OF GOD フィアオブゴッド キャラTシャツ バンドTシャツ バンT ラップT ムービーTシャツ 菅田将暉 常田大希 テクノTシャツ スケータースタイル ストリートスタイル Beastie Boys ピースティーボーイズ Backstreet Boys バックストリートボーイズ トラヴィス・スコット レッチリ red hot chili peppers ニルヴァーナ ニルヴァーナ などを取り扱ってます。

