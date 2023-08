☁ ☁ ☁ ☁ ☁ ☁ ☁

☽・:*引っ越しが3週間を切っているので、

ご縁がある方いらっしゃれば幸いです

☽・:*タグ付きの正規品、試着もしていません

現在では販売していないカラーです

☽・:*即購入歓迎いたします

尚、ペットや喫煙者はおりません

☽・:*土日祝日は発送手続きをしておりません

尚、平日の午前中までにお支払いいただければ、

当日の午後に発送手続きをしております

☽・:*何かご質問等あれば、お気軽にコメントから

ご連絡くださいませ

☽・:*突然削除する事がございます

ご容赦くださいませ

‪‪❤︎‬ 商品説明 ❤︎

デニムの産地として有名な岡山で生産した

大好評のオーガニックコットンデニムに新色登場。

ハイライズウエストと女性らしい丸みのある

ヒップラインを綺麗に魅せたエフォートレスで

スリムフィットなストレートレッグスタイル。

シルエットにとにかくこだわり尽くした一本です。

裾の外側にスリットを施し、足元にアクセント加えた

デザイン。ヒップのポケットにはHer lip toの

アイコンとなるリップマーク刺繍を施しました。

ノンストレッチの為、履いていくうちに自分の体に

馴染んでくるのも楽しんで頂きたいポイントの一つです。

11.5オンスの生地は薄すぎず程よい厚みがあるので

オールシーズンお召しいただけます。

フロントのボタンにはHer lip toのロゴ、バックには

型押しパッチが配されております。

どんなトップスとも合わせやすく、

必ず持っていたい定番デニムです。

■カラー:indigo【新色】

■サイズ:26

26[ ウエスト:72 / ヒップ:96 / 裾幅:15.5 / 前股ぐり(ベルト含む):32.5 / 後股ぐり(ベルト含む):37.5 / 股下:69.5 / わたり:30 ](cm)

※サイズ表記について同商品でも生産の過程で±1〜2cmの個体差が生じる場合があります。

■素材

本体:綿 100%

her lip to

#herlipto

#小嶋陽菜

#こじはる

#ハーリップトゥ

#jeans

#ジーンズ

#デニム

↓ m(_ _)m ↓

#deicy

#snidel

#frayid

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 新品、未使用

