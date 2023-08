★ VIVIENNE TAM ★

未使用 タグ付き

ノースリーブ ワンピース

・商品詳細

VIVIENNE TAM/ヴィヴィアンタム

【色】 ネイビー/紺・ホワイト/白

【付属品】 なし

【サイズ】 Mサイズ

丈/約91cm

身幅/約47cm

肩幅/約32cm

※平置き採寸。多少の誤差はご了承ください。

【素材】 ポリエステル 95%

スパンデックス 5%

【状態】 SA

※ランクについて

S 新品

A 未使用に近い

B 傷・汚れ・ほつれ多少あり

C 傷・汚れ・ほつれあり

大体の目安としてご参考下さい。

*お願い*

⌒⌒⌒⌒⌒

プロフィールは必ずご確認下さい。

商品ページをいきなり削除する場合もございますのでご了承ください

ご質問や細かい傷や汚れなど気になる点ございましたらご購入前にコメントにてお願いします。

また、先にご購入された方の優先となりますのでご了承ください。

・品質保証

正規品本物保証

直営店、正規店、大手リサイクルショップ等での購入。

確実正規品になりますのでご安心を★

・梱包や発送について。

丁寧梱包、なるべく早い発送を心掛けております!

日時指定ございましたらご注文の際にお願い致します。

F6470418DGCHAA

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィヴィアンタム 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィヴィアンタム 商品の状態 未使用に近い

