福袋特集 2022 NIKE ACG MOUNTAIN FLY LOW ナイキ マウンテンフライ スニーカー

完売品 NIKE ACG MOUNTAIN FLY LOW ナイキ マウンテンフライ ロー DC9660-001 です。人気アイテムで、新品未使用、us7.5 25.5cm、定価22000円です。

シーン···トレイル/トレッキング

メインカラー···ブラック、グレー

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキエィシージー 商品の状態 新品、未使用

