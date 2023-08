最大10%OFFクーポン フルラ 美品☆FURLA スイング チェーン ショルダーバッグ ミニクロスボディ ショルダーバッグ

○アイテム

商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○アイテムFURLA フルラSWING MINI CROSSBODYスイングミニクロスボディショルダーバッグ クロスボディ 肩掛け可能カメラバッグ チェーンショルダー2way キルティングチェーンを外してポーチ クラッチバッグ セカンドバッグ バッグインバックとしても2wayで使えます。○サイズタテ14cmヨコ20cmマチ6cmショルダー103-121cm平置き実寸。着画はお断りいたします。※撮影のためにショルダーを白いテープで固定していますが、お届け時に白いテープはございません。○仕様ファスナー開閉式内側ファスナーポケット1 オープンポケット1○状態・全体的に綺麗な状態です。・バッグ内側にシミがありますが、内側なので外からは見えません(画像10)used品であることをご理解いただきお求めください。○カラーベージュグレージュ系※モニターの発色等により実際の商品の色と若干差異が発生する場合があります。また色名は出品者の主観によります。○素材レザー 本革■購入元某大手ブランドリユースショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)(鑑定済み品)○お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。また、お写真の撮影のため使用しているバッグハンガー、アクリルの台、ペットボトル等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号:E4950-0004

商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

