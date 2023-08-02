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●FENDI トートバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ レザー ブラック 黒
ゲンテン アマーノ トート⭐︎レアカラー⭐︎
LOUISVITTON オンザゴー MM
●サイズ
CHANEL2点セット非売品
約W45×H20×D17cm
【新品未使用】バレンシアガ ショッピングトートバッグS
持ち手約53cm
PRADA プラダ カナパ トートバック ショルダーバック ピンク
内側オープンポケット2
TIFFANY ティファニー リバーシブルトートバッグ ネイビーブルー
【希少✨】 バーバリー トートバッグ ノバチェック PVC レザー ベージュ
●シリアルナンバーあり
正規品 ロエベ トート バッグ ビジネス 書類 鞄【HWN11776】
A4サイズ収納可 トートバック
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★直営店、正規店、大手リサイクルショップなどでの購入です、全商品鑑定済みの確実正規品になります❗
Michi-K様専用 Hervé Chapelier 707F PANTHERE
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目立つ傷汚れ無く綺麗なバッグです。
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ファスナー、金具等問題ありません。
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★簡単なクリーニング済みですので、届いたその日から気持ち良くご利用頂けます♪
CELINE☆セリーヌ☆ベルトバックキャンパス地
ブルーレーベルクレストブリッジ トートバッグ ショルダーバッグ チェック柄
神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。
【新品】レスポートサック
他にも グッチ GUCCI プラダ PRADA など出品してますので、ぜひご覧下さい♪
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商品の情報
ブランド
フェンディ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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●FENDI トートバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ レザー ブラック 黒 ●サイズ約W45×H20×D17cm持ち手約53cm内側オープンポケット2●シリアルナンバーあり★直営店、正規店、大手リサイクルショップなどでの購入です、全商品鑑定済みの確実正規品になります❗#tomiのバッグはこちら #tomiの全商品はこちらフェンディのトートバッグになります！目立つ傷汚れ無く綺麗なバッグです。ファスナー、金具等問題ありません。★簡単なクリーニング済みですので、届いたその日から気持ち良くご利用頂けます♪神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。他にも グッチ GUCCI プラダ PRADA など出品してますので、ぜひご覧下さい♪
商品の情報
ブランド
フェンディ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
（お得な特別割引価格） えり☆美品のみ出品！様専用《超美品 正規品》フェンディ トートバッグ トートバッグ
375
54分钟前
（お得な特別割引価格） えり☆美品のみ出品！様専用《超美品 正規品》フェンディ トートバッグ トートバッグ
¥
25,500
¥
14,280
(税込) 送料込み
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バッグ
トートバッグ
えり☆美品のみ出品！様専用《超美品 正規品》フェンディ トートバッグ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
ef2f9d539
1950
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
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（お得な特別割引価格） えり☆美品のみ出品！様専用《超美品 正規品》フェンディ トートバッグ トートバッグ
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