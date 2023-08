1960年代頃〜のMAY USAのヴィンテージ セルフレーム です。

15年ほど前にヴィンテージショップにて購入しました。

カラーはスモークブラウンとクリアのグラデーション。

DEADSTOCK。デッドストック未使用品で購入後、度無しのクリアレンズを入れて保管しておりました。

保管時の小傷などはあるかもしれませんが、気になるダメージ無く大変良い状態です。

サイズは44-20。バランスの良いサイズ感です。

MAY USAはニューヨークのメガネメーカーで、コアな人気がありますね。

ウェリントン型、ダイヤヒンジ、グラデーションカラーなど、オールドアメリカンらしい非常に格好良いセルフレームです。

クリアレンズも入っているので、すぐに着用できますが、度入りのレンズや、カラーレンズを入れても良いですね。

サイズ感も良く、オススメできるヴィンテージフレームです。

フロント幅:約126mm

レンズ(横×縦):約44×約36mm

鼻の左右のレンズ~レンズの間 : 約20mm

テンプル:約155mm(全長)、直線で145mm

多少の誤差はご了承ください。

=====================================

