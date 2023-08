古着を中心に販売しております。

UNDERCOVER ヒッチコック tシャツ size4 22AW

☆フォロー割引も❗️(詳細はプロフィール、下記に記載)

他にも様々なアイテムを出品しております♪

→ #古着屋monet (古着屋モネ)

→ #monet_Tshirt (Tシャツ)

人気のピンナップガールプリント☆

雰囲気抜群の一枚です!

———————————————

【サイズ】メンズ3XL程

【カラー】ブラック

【詳細サイズ】

肩幅 : 約 70cm

身幅 : 約 74cm

着丈 : 約 72cm

袖丈 : 約 24cm

※素人採寸なので参考程度にお願い致します。

【コンディション】

・クリーニング済み。

・目立ちにくいですが、小さな穴など細かいダメージがあります。

・多少の使用感や年代感はありますが、破れなど大きなダメージはありません。

———————————————

★コメントなしの即決OKです。

★質問があればお気軽にコメントを♪

★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。

———————————————

US古着【ハーレーダビッドソン ピンナップガール Tシャツ】メンズ3XL



☆お得な【フォロー割引】しております☆

●10,000円以上→300円引き

●5,000円以上→200円引き

●2,000円以上→100円引き

ぜひご利用ください♪

※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください!

※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。

高円寺/原宿/代官山/アメ村など…

古着、古着mixがお好きな方に♪

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

