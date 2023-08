sov. レディースワンピース

現在GW特別価格にしています。

明日から定価から半額の28,000円に戻します(*´ω`*)

GW最終日は特別に即購入の方更に1,000円引きします♪

コメントお待ちしております♪

サイズ 38

長袖、ロング丈

定価 税込57,200円

未使用

タグ付き

共布予備ボタン付き

購入後、着る機会がなくクローゼットに保管したままでした。

デザインがステキなソブ(ソヴ)のワンピースです。

爽やかなブルーを主とした、ワイシャツのようなトラッド感あふれるコットン生地に、白と赤のストライプが清涼感を添えています。

安物と高価な仕立ての違いは、柄合わせに見られます。

細かな仕立ての柄合わせがとても美しく、特に襟回り、前立て、袖口カフス部分にあってはストライプのバランスとボタンの均整が取れ素晴らしいワンピースです。

前ボタンですが、襟はなく優しい仕上がりに。

また、肩が下がった位置からギャザーたっぷりの袖がついて、可愛らしくフェミニンでありながら、袖口はしっかりとシャツスタイルで引き締めていますので、

マニッシュなスタイルも似合います。

両側ポケット付きなので便利です。

後ろ襟周りもギャザーをたっぷりとっているので、全体的にゆったりしたビッグシルエットで、サイズはフリーと変わりません。

ウエストサイドに紐通し穴が開けてあり、付属の共布ベルトを通して後ろや前で結べば、ウエスト周りがスッキリしたデザインに。

春から初夏にかけて、一枚でもアウターでも活躍の1着です。

柄に一目惚れして購入しました。

海でも高原でも似合う生地、

何より部屋に飾っているだけで存在がオシャレです。(出品で撮影する為にドアにかけたら部屋全体が爽やかになりました)

ストライプシャツワンピースが好きでしたが、増えすぎたので泣く泣く出品します。

カラー···ブルー

柄・デザイン···ストライプ

袖丈···長袖

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ソブ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ソブ 商品の状態 新品、未使用

