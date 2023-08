超安い エレファントカシマシ/俺の道 ハロー人生 生命賛歌 新品未開封 邦楽

「エレファントカシマシ/俺の道」

エレファントカシマシ

定価: ¥ 523

#エレファントカシマシ #CD #限定盤 #邦楽

3タイトル同発となる、1年2ヵ月ぶりのニュー・シングル。2003年7月16日のアルバムと同名の「俺の道」は、アルバム全体を象徴するようなエモーショナルでメロディックな楽曲だ。

限定生産シングル三枚セット。

包装フィルムにやや

劣化ありますが、

未開封の商品になります。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

