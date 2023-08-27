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品質が完璧 真綿布団　(920) 布団/毛布

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真綿布団　(920)
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詰め物　絹100%
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商品の情報

ブランド西川リビング
商品の状態新品、未使用

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☆お値下げ中☆真綿(シルク)肌掛け布団西川リビング新品未使用サイズ　150×100cmカラー　ゴールドふとん側　絹100%詰め物　絹100%詰め物重量　0.2kg日本製　手引き定価　　110,000円☆少し大き目の膝掛けとしても重宝します。☆柄はルベリでオシャレ☆年配の方へのプレゼントにも喜ばれるの間違い無し

商品の情報

ブランド西川リビング
商品の状態新品、未使用

品質が完璧 真綿布団　(920) 布団/毛布

31分钟前

品質が完璧 真綿布団　(920) 布団/毛布

¥85,000 ¥45,050

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