【レビューを書けば送料当店負担】 ハロッズ　　ウールジャケットコート トレンチコート

ジャケットとしても、コート代りとしても着用できます。きちんとした縫製で襟も立てやすく、形もカッコ良く決まります。お色は、キャメル寄りのベージュになります。スプリングコートのように、軽やかに着用できると思います。
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バックプリーツトレンチコート
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希少 バーバリー トレンチコート バイカラー ベージュ×ピンク ノバチェック
#ベルトポイント
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ハロッズ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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ジャケットとしても、コート代りとしても着用できます。きちんとした縫製で襟も立てやすく、形もカッコ良く決まります。お色は、キャメル寄りのベージュになります。スプリングコートのように、軽やかに着用できると思います。ご不明な点は、お気軽にお問合せくださいませ！着丈 約70cm（背面襟から裾まで）肩幅 約36cm袖丈 約58cmカラー···ベージュ着丈···ショート柄・デザイン···無地素材···ウール季節感···春、秋、冬#ハロッズ#ベルトポイント
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ハロッズ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし