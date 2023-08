お値下げしました。

※ボーナスセット3セット分です。1647gあります!

※ケースはありません。

※作り方の本2種類×3冊と作り方シート2種類×3枚+1枚付いています。使用感はありますが、十分お使いいただけると思います。

以下はアマゾンの説明より(1セット分ですので、実際は3倍のボリュームとなります!)*****

数量限定のお買い得なセット! 通常商品に比べ、パーツ量が約20%(200pcs)増量されいます。今年のボーナスセットには待望のクリアパーツ4色200pcs(透明、透明赤、透明青、透明黄)が含まれており、クリアパーツを使った限定の作り方も付属! その他作り方を含め合計95種類のモデルを作ることができます。

[セット内容]LaQパーツ1200pcs(赤・青・黄・緑・ピンク・水色・オレンジ・黄緑・白・黒・透明・透明赤・透明青・透明黄の全14色、透明パーツは各50pcs、その他パーツは各100pcs入り)と全95モデルに組みかえられる説明書(作り方の本2冊と作り方シート3枚)付き。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

