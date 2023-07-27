見事な創造力 / pelleq Wool Overalls Fishing Hemp サロペット/オーバーオール

定価67000円で購入しました。

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pelleqの2022 Autumn Collectionのオーバーオールです。

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Carhartt ダッグビブオーバーオール

オーガニックウールとブラックランドヘンプを使用した、ハリのある表情が魅力のオーバーオールになります。フィッシングパンツからインスパイアされており、サイドのスナップボタンでシルエットが調整可能です。

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着丈：159cm(最長、調節可能)：身幅：52.5cm / わたり幅：36.5cm / 股下：78cm

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おまとめ14,400円→13,500円

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フミカウチダ 商品の状態 新品、未使用

定価67000円で購入しました。pelleqの2022 Autumn Collectionのオーバーオールです。オーガニックウールとブラックランドヘンプを使用した、ハリのある表情が魅力のオーバーオールになります。フィッシングパンツからインスパイアされており、サイドのスナップボタンでシルエットが調整可能です。Size：FREE着丈：159cm(最長、調節可能)：身幅：52.5cm / わたり幅：36.5cm / 股下：78cmMATERIAL：WOOL 52%、植物繊維（HEMP）48%fumie tanakaマカフィーYAECA ヤエカAURALEE オーラリーBEAMS ビームスADAM ET ROPE' ジャンティーク シンゾーンポルセリドーサ dosaフミカウチダロク ROKUELINHYKEacne studiosamerican rag ciejournal standardron herman ロンハーマンtommorow landTAN beauty&youth ビューティ&ユース6 アパルトモン ドゥーズィエムクラストゥディフルshinzone

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フミカウチダ 商品の状態 新品、未使用

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