HYSTERIC GLAMOUR HYS BEAR ワンピース

サイズ:FREE

カラー:ピンク

素材:綿100%

型番:01231CO02

付属品:写っているものが全てです。

裄丈:82cm

着丈:72cm

身幅:56cm

素人寸法の為、多少の誤差はご了承願います。

古物を取得しており、真贋鑑定のしっかりしているブランド買取店で購入しました。鑑定済みです。

取り置き、専用、着画はお断りしております。

未使用品を購入。

2回程着用しました。

目立ったダメージの感じられない美品の商品です。

完品をお求めの方、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

フォロー割以外の値下げはお断りしております。

またフォロー割の割引額は下記の通りでございます。

5000円未満の商品は200円引き

5000円以上の商品は300円引き

10000円以上は500円引きとさせていただきます。

※商品の最低価格は1000円です、それ以下の値引きはできません。

まとめ割は対象外の商品です。

裏毛仕様。

スタジアムジャンパーのような編み立てリブのラインを取り入れた、

スポーティーなデザインの一着。

一枚はもちろん、デニムと合わせるなどコーディネートの幅が広がるワンピース。

チ0412-2

2400030820162

#ftsn_collection

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

