春先取りの ヴィトン 【極良品】ルイ ヴェルニ フランボワーズ マリブストリート ショルダーバッグ

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古物許可証を有する者しか入れない古物市場より購入した商品です。正規品しか取扱いしておりませんのでご安心してお買い求め下さい。

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・写真はご覧いただくデバイスによって色味の違いが出る場合もあることをご理解ください。また写り切らない細かな傷やダメージがある場合もご了承ください。

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・商品は真贋鑑定済の正規品ですが、万が一偽物品である事が発覚した場合は全額返金対応させて頂きます（真贋を証明する書類をご提出下さい）※査定と鑑定は違います。

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商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

気持ちのいい取り引きにしたいので、質問は遠慮なくお願いします。おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい。クリーニング済みですので届いたらすぐ気持ちよくお使いいただけるコンディションです^-^♪どのような服装にも合わせやすく、使い勝手も良い優れトートバッグでｓす♪【サイズ】横約22cm×高さ17.5cm×マチ10cm【シリアル番号】：FL0036【付属品】箱 保存袋【商品状態】専門店のプロによる最高品質リカラーのためとても綺麗です♪革の素材感を生かした綺麗で発色の良いリカラーです。内装に関してはリカラーではありません。外側 綺麗です。ハンドル 使用感が有ります。内側 少し汚れや使用感があります。フラップの金具にややスレ傷やメッキの剥がれがあります。中古品ですので、細かな傷や汚れなどはご承知頂ける方のみ購入お願いします※詳しくは写真をご確認ください。■購入元古物許可証を有する者しか入れない古物市場より購入した商品です。正規品しか取扱いしておりませんのでご安心してお買い求め下さい。☆ご注意点☆・出品に際し、クリーニングとリカラー・リペアメンテナンスを実施しております。・必ず画像のご確認お願い致します。・写真はご覧いただくデバイスによって色味の違いが出る場合もあることをご理解ください。また写り切らない細かな傷やダメージがある場合もご了承ください。・美品や極美品などと記載してるのは、当然印象良くしたいと言うこともありますが、お値段の割には美品や極美品と考えてください！・社外リペア品は正規品であっても直営店での修理や質店等での査定を受けられない場合があります・商品は真贋鑑定済の正規品ですが、万が一偽物品である事が発覚した場合は全額返金対応させて頂きます（真贋を証明する書類をご提出下さい）※査定と鑑定は違います。＊返品・キャンセル・クレームについて〇完全な美品をお求めの方はご購入をお控え 下さい。〇品違いや、写真・説明文に明記の無かった 重大な瑕疵・不良・損傷などありましたら、 受取通知の前にご連絡ください。〇受取通知後の返品、キャンセルはいかなる 理由があってもお受け出来ません。〇気になる点がございましたら、必ずご購入 の前にお問合せください。

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