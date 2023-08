#他のサイズは、こちらをタップ!サンダルbszc

ご覧いただきありがとうございます。

新品未使用になります。

申し訳ありませんが、価格交渉はNGとさせて頂きます。

他のサイズもあります。

《国内正規品》

こちらは、 BIRKENSTOCKのZURICHチューリッヒになります。

中敷にクッションを内蔵したソフトフットベッドタイプ。肌を覆う面が多いデザインは、素足にはもちろん、秋冬にもソックスと組み合わせて着用する方も多く、1年を通して活躍してくれる1足です。

1966年に誕生したチューリッヒは甲の広範囲をホールドする2層のストラップとダブルバックルが特徴で セレクトショップをはじめ、ファッション感度が高いユーザーが非常に多いモデルです。

大人な雰囲気が漂う、上品さを感じられるスライドサンダルになります。

フルレングスパンツや、ゆるめのセットアップスタイルにもハマります♪

足裏がしっかりと作られているので、履き心地GOOD♪

本革を使用しているので、長く履いていただいて、エイジング(経年変化)を楽しむのもまた一興です♪

夏に向けてのスタイリングに、いかがでしょうか〜

※箱にダメージ有り、シューズは新品です。

定価:¥18700

素材:本革

色:トープ

幅:レギュラー(普通)

サイズ:40(26㎝相当)

サイズ感:大き目です。

メジャーや定規で、足を測定して頂いて

26㎝の方がオススメです。

(ビルケンはソールにフチがある為)

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ビルケンシュトック 商品の状態 新品、未使用

