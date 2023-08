#Achun6923ワンピース

品番D0480

✿アイテム

nest Robe ネストローブ タックワンピース リネンワンピース 袖レース Vネック リネン リネン100% 麻 麻100% ブルー 製品染め フリー free

✿サイズ

サイズFree

肩幅cm-

身幅60cm (脇〜脇)

裄丈約47cm

総丈114cm (後ろ肩〜裾)

ポケットあり

裏地なし

平置き実寸。

※素人採寸ですのであくまで目安とお考えください。

✿状態

目立った傷や汚れなし

この生地特有のネップあり

※よく見ると色ムラが全体的にありますが製品染めの特徴となりますのでご了承ください(画像10参照)

✿カラー

画像参照

※お手持ちのデバイスや撮影の環境によって見え方が違う場合がございます。

✿素材

麻100%

☑︎まだまだ着ていただけるお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。

☑︎素人検品のため見落としがある可能性もございますので了承ください。

☑︎タイトル・説明にない撮影小物類は付きませんのでご了承ください。

☑︎あくまでused品or新品でも一度は他の方の手に渡ったお品となりますますので

神経質な方は購入をお控え願います。

✿発送

コンパクトに折畳んで最安値の方法で送らせて頂く予定です。畳みジワ等はご容赦頂けますと幸いです

✿配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください

SamansaMos2 サマンサモスモス studioCLIPスタディオクリップ ネストローブ ヤンマ産業 トゥジュー マーブルシュッド ヤエカ フォグリネンワーク ナチュラン ナチュラル MUJI お好きな方に❤️

714022400935

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ネストローブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

