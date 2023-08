◼️アイテム

◼️商品説明

ブランド:プラダ

商品名 : PRADA トートバッグ カナパビジュー デニム ネイビー レディース

カラー: ネイビー

状態:若干の角スレとロゴ部分に汚れがございますが、全体的に状態がよく普段使いにはまだまだお使いいただけます

サイズ【平置き採寸】

縦:約23㎝

横:約40㎝

まち:約19.5㎝

オープンポケット×2

ファスナーポケット×3

素材…デニム

付属品:保存袋

◼️他の商品

当ショップの他の商品を見たい方はこちらから

#MIZUKKIII

◼️購入元:ブランド真贋鑑定済ショップ

◼️万が一コピー品であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

◼️配送1〜2日程度で発送致します。

※基本的に新品購入でない為、チャーム等の付属品の欠品については分かりかねます。写真に写っていないものは基本的に付属しませんので予めご了承ください。

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。

※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。

カラー···ブルー

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···デニム

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

