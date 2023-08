ご覧いただきありがとうございます。

【COACH】の大人気ヴィランズショルダーです。

ꕤ状態ꕤ

かなり綺麗な状態でほぼ未使用に近い状態といっていいと思います。

人気のバッグですし、この状態は中々ないと思いますのでお探しの方がいらっしゃいましたら是非ご検討お願いいたします。

ꕤサイズ

縦幅 約16

横幅 約25

マチ 約5

平置き実寸

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

アイテムについて

ショルダー ディズニー レディース バッグ レザー ポーチ付き フルセット

他にもレディースバッグ類を出品しておりますのでよろしければご覧ください→#Yumuレディースバッグ

❣️商品取り下げはご了承ください❣️

お問い合わせをいただきますが、全ての商品を複数のサイトに出品している為、交渉中でも売り切れる場合がございます。突然の取り下げに関しましてはご理解をお願いいたします。

❣️状態記載は個人的主観によるものであり【新品ではなくあくまで中古品】である事をご理解ください。

❣️嫌な思いはしていただきたくありませんし、トラブルは避けたいですので、神経質な方はご購入をお控えください。

❣️必ず購入前に自己紹介文を読みの、上ご納得の上ご購入ください❣️

* ゜ ゜゜ *+:。.。:+* ゜ ゜゜ *+:。.。.。:+* ゜ ゜゜

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 未使用に近い

