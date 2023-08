〜プロフィールも一読いただけると幸いです〜

【稼働品/ action OK 】です。

【正規品/ genuine product 】です。

【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。

★商品の状態★

使用感のある一般的な美品【USED品】です。

風防やベゼル・ケースに目立つ傷や汚れは無くきれいな状態でございます。

ベルトには皺や撚れ・汚れが多少みられますが概ね良好な状態でございます。

商品の到着後すぐにご愛用いただけます。

※あくまで中古品とご理解ご了承の上、ご購入をお願い致します。

★商品の詳細★

カラー:ブラック ゴールド

文字盤サイズ:約3.2㎝

腕周り:約12.5~17.5㎝

動作 :確認済み

付属品:なし

★その他★

※北海道公安委員会の古物商許可証の元、【有資格者 会員限定】オークネットブランドオークションにて購入したものです。

※オークション運営にて鑑定が行われ出品された商品となりますので、ご安心してご購入いただけます。

※過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、

返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。

カラー...ブラック ゴールド

バンド...レザーバンド

ムーブメント...クォーツ・電池式

文字盤形...ラウンド・丸形

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

