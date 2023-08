この度は #手のひら古着 をご覧頂きありがとうございます!

【フォローで10%OFF】

ご購入前にコメントでぜひお知らせください!

【気まぐれセール】

不定期に開催しておりますので、

ぜひフォローやいいねのほどよろしくお願いします!

※不定期セール時にコメントを入れますので通知が届きます。

★商品詳細

B262/PAUL SMITH Loro Piana ロロピアーナ FOUR SEASONS セットアップ スーツ テーラードジャケット パンツ スラックス 3ボタン 総裏 サイドベンツ 2タック 裾ダブル

★カラー:グレー

★表記サイズ:L

★素材(%):ウール100(イタリア製生地)

★生産国:日本

★平置き寸法(cm)

肩幅(袖山~袖山):約 46

身幅(脇下~脇下):約 53

着丈(後襟~裾先):約 76.5

袖丈(袖山~袖先):約 61

W寸(平置きで計測):約 42

股上(ベルト幅含む):約 30.5

股下(股ぐり~裾先):約 71

わたり幅(股付け根):約 31

裾幅(裾に沿う形で):約 21.5

総丈(ベルト幅含む):約 99

※多少の誤差はご了承ください。

※色味はお使いのPC環境や個人の主観などによって異なって見える場合 がございます。

★コンディション

A

ネーム刺繍はございません。

普通程度の肩パッドがございます。

背中の裏地に色味の変化がございます。

汚れやダメージはありません。

擦れや毛玉、毛羽立ちもありません。

着用に不具合のない商品です。

SS:新古、未使用品

S:とても良い状態の美品

A:多少の使用感がある程度の商品

B:傷・汚れ等が少しある程度の商品

C:傷・汚れ等が多く見受けられる商品

●発送

佐川急便・らくらくメルカリ便

●匿名配送

未定(佐川急便)⇒らくらくメルカリ便

ご希望の方はご購入前にコメントをください。

●値段交渉

割引込みの具体的な金額でお願いします。

無理のない範囲でお値下げさせて頂きます!

お気軽にご質問やコメントなどよろしくお願いします!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

