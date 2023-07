◎送料無料・即購入OK・古着セール開催

◎ご質問前に商品説明、プロフィールを

一読願います。

◎値引交渉ご要望の方は

「お値引き可能ですか?」ではなく

スムーズに交渉を進める為、

具体的な希望金額にてコメント下さい。

◎3,000円以下はセール価格ですので、

値引き交渉はお断りしております。

◎主旨不明や記載してある重複事項の問い合わせは

スルーさせて頂く場合ございます。

◎他にも人気ブランドや魅力的な古着を

常時300点以上出品中。

↓↓↓下記タップで全商品ご覧いただけます↓↓↓

#★古着市場♬ヒロ

:::::::::::::::::::

★商品情報

★商品情報

人気のパタゴニア

定番のブラックマウンテンパーカーです♬

キャンプ、ハイキングで重宝

・カラー:ブラック 黒

※写真の色合い誤差がある場合あります。

・サイズ表示:XL

※必ず下記の実寸にてご確認ください。

・サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈 81

身幅 72

袖丈 60

肩幅 84

※素人採寸です。多少の誤差は、ご容赦下さい。

・素材:表示なし

・状態:古着 中古品です。

・状態目安:B

※洗浄、クリーニング未実施

【S】未使用品、美品。

【A】目立つ傷汚れは無し。

【B】やや使用感あり、目立つ傷なし、汚れなし。

【C】使用感あり、やや目立つ傷や汚れがあり。

【D】汚れ痛みへのリメイク必要。

※写真にてご確認ください。

管理番号566-44RCO

★発送

補償、匿名性が確保されてます。

郵便局もしくはヤマト運輸での配送です。

※ご購入から1~2日以内に発送致します。

※購入後の取引画面にて発送日をお伝えしております。

※出張中は発送遅れます。

(月1~2回)

お急ぎの方は事前にご連絡下さい。

※簡易発送致します。

※配送時の折りジワはご了承下さい。

★注意事項

・こちらは古着です。

検品を行ってますが、見落としの可能性あります。

気になる点ありましたら購入前にご質問下さい。

古着へのご理解ない方、神経質な方は

トラブル回避の為、ご購入をお控え下さい。

★最後に

一期一会!

素敵なご縁に感謝します。

閲覧頂きありがとうございます♪

#古着セール開催 #★古着市場♬ヒロパーカー

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

