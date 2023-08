閲覧いただき誠にありがとうございます。

閲覧いただき誠にありがとうございます。主にメンズ、レディースアパレル、バッグを扱っています!Ron Hermanのニットカーディガンです。 ロンハーマンらしいインパクトのあるネイティブ柄と爽やかな色合いが特徴的。首元は今流行りのショールカラーを採用。しっかりとしたニット地となっており 丈夫で保温性もございます。即購入大歓迎です◎こちらは一点物になります。売り切れ次第、商品ページを削除いたします。購入希望の方はお早めにお買い求めください!□商品Ron Hermanロンハーマン RHCショールカラー ネイティブ ニット カーディガンコンチョ□カラー□白 ホワイト青 ブルー デニム色赤 レッド□素材□綿 コットン 100%□表記サイズ□L□実寸サイズ肩幅48cm身幅50.5cm着丈65cm袖丈55cm○商品状態極美品

