ご覧頂き、有り難う御座います。

【フォロー値引き中】G-Star RAW 3301 Slim Jeans



レディースモデルですが、日本ではメンズサイズになり大人気のシリーズです。

メンズで活躍するサイズですので、メンズカテゴリーで出品させていただいております。

他にもdsquared2 を出品しておりますので、見ていただければ嬉しいです。

#dsquared2_bluetomato

ユニセックスデザインなので、性別関係なく履けるデザインでレディースの大きめサイズだからこそ、特別価格で出品させていただいております。

加工がとても格好いいのはもちろんですが、生地が上質なこともあり上品さもあります。個人的には一番好きなモデルの1つです。定価7〜8万円程度なので格安です。

このブランドはメンズ、レディース共通のデザインも多いため、細身の方、普通サイズの方でレディースモデルを着用する事に抵抗がない方はこちらをお勧めします。

お恥ずかしい話ですが、普通にメンズサイズを購入すると、股下の長さが余ってしまう事が多いです。レディースモデルが丈的にもちょうどよく、裾直しをする必要もないのでとてもおススメです。

新品、未使用品

【ブランド】 ディースクエアード

【シルエット】 BOY FRIEND JEAN

ボーイフレンド ジーンズ

【サイズ】 40(メンズ 44-46相当)

採寸しておりますので、下記をご覧ください

【付属品】 スペアボタン タグ類

◆素人採寸

ウエスト 41.5

股上 22.5

股下 70

もも幅 23

裾幅 16.5

※素人採寸のため数センチの誤差はご了承願います

未使用品ですが、個人保管品とご理解くださいませ。

ディースク

デニム

ジーンズ

スリム

バイカー

スケーター

イタリア

ルーマニア

カラー···ブラック

丈···フルレングス

デニム加工···クラッシュ/ダメージ

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディースクエアード 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂き、有り難う御座います。レディースモデルですが、日本ではメンズサイズになり大人気のシリーズです。 メンズで活躍するサイズですので、メンズカテゴリーで出品させていただいております。他にもdsquared2 を出品しておりますので、見ていただければ嬉しいです。 #dsquared2_bluetomatoユニセックスデザインなので、性別関係なく履けるデザインでレディースの大きめサイズだからこそ、特別価格で出品させていただいております。 加工がとても格好いいのはもちろんですが、生地が上質なこともあり上品さもあります。個人的には一番好きなモデルの1つです。定価7〜8万円程度なので格安です。このブランドはメンズ、レディース共通のデザインも多いため、細身の方、普通サイズの方でレディースモデルを着用する事に抵抗がない方はこちらをお勧めします。お恥ずかしい話ですが、普通にメンズサイズを購入すると、股下の長さが余ってしまう事が多いです。レディースモデルが丈的にもちょうどよく、裾直しをする必要もないのでとてもおススメです。新品、未使用品【ブランド】 ディースクエアード【シルエット】 BOY FRIEND JEAN ボーイフレンド ジーンズ【サイズ】 40(メンズ 44-46相当) 採寸しておりますので、下記をご覧ください【付属品】 スペアボタン タグ類◆素人採寸ウエスト 41.5股上 22.5股下 70もも幅 23裾幅 16.5※素人採寸のため数センチの誤差はご了承願います未使用品ですが、個人保管品とご理解くださいませ。ディースクデニムジーンズスリムバイカースケーターイタリアルーマニアカラー···ブラック丈···フルレングスデニム加工···クラッシュ/ダメージ股上···レギュラー季節感···春、夏、秋、冬

