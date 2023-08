unitedtokyoのオンラインストアで購入した、シアーのカットソーです。現在は売り切れており、完売品となっております!

unitedtokyoのオンラインストアで購入した、シアーのカットソーです。現在は売り切れており、完売品となっております!タグを切り、短時間1度着用しました。です。タグもまだあります。フリーサイズとなっております!定価は14000円程です。素材・透け感/あり・裏地/なし・伸縮性/あり宝石のように人工的に仕上げられたものとは違う、自然そのままの美しさの鉱物をイメージしました。鉱物原石の自然界で様々な偶然が重なり合って生まれた光の柄からインスピレーションを受け柄を仕上げました。〈デザイン〉本体の素材は、伸縮性がありレイヤードスタイリングもしやすいシアーカット素材。適度なゆとり感で着心地抜群なカットソーこの1枚をレイヤードするだけで今年らしいスタイリングにアップデートしてくれます。素人検品のため、見落としがあるかもしれません┏○┓自宅保管のため、神経質なかたはご遠慮ください┏○┓即購入大歓迎⭕️他のフリマサイトでも出品しているため突然削除することがございます。ご了承ください。これからの季節での活躍間違えなし!--------------------------------------------お手入れ方法/手洗い可能--------------------------------------------------#PUBLIC #TOKYO #united #パブリック #トーキョー#新作 #夏服 #新品 #未使用 #今季 #新作#ブラウス #トップス #Tシャツ #シアー #トレンド #流行 #レディースLilyBrown リリーブラウン MOUSSY マウジー PEACHJOHN ピーチジョン SLY スライ snidel スナイデル Kastane カスタネ zara ザラ DRWCYS EMODA AZLU ケイトスペード セルフォード A.P.C. AKTE ANEMONE ベースメントオンライン BATONER バースデーバッシュ グリーンレーベルリラクシング RANDAがお好きな方気に入っていただけると思います!袖丈長袖カラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)季節感···春、夏、秋、冬

