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【18％OFF】 2.4GHz 屋外用アクセスポイント　TP-LINK CPE210　2台 PC周辺機器

商品の説明

2.4GHz専用の屋外用無線アクセスポイントです。
iPad Pro 11（4,3,2,1）Air（5,4）スマートキーボード_10
ブリッジモードもあるので2台で中継も可能です。
MagicKeyboard White iPad Pro 11インチ用

新品　PS5 FF16 カバー ディスクドライブ用(CFIJ-16018)
数キロ離れた場所を繋ぐのに購入しましたが2.4GHzでは、不安定な環境であったのでテストだけして使いませんでした。
Logitech G915 TKL ワイヤレス US配列 キーボード クリッキー
動作確認で数十分使っただけなので、ほぼ新品状態です。付属品、箱もすべてあります。
ロジクール　G-913tkl ワイヤレス　ホワイト

EPSON SC-PX1V
https://www.tp-link.com/jp/service-provider/business-wireless/cpe210/

iPad Majic keyboard

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Magic Keyboard (Apple Touch ID搭載) - JIS

KL-36IP 3P ✖️5箱のまま発送

Apple Pencil第2世代　アップルペンシル第2世代

エプソン プリンター EP-811AB

Melgeek salmon キーキャップ
2.4GHz専用の屋外用無線アクセスポイントです。ブリッジモードもあるので2台で中継も可能です。数キロ離れた場所を繋ぐのに購入しましたが2.4GHzでは、不安定な環境であったのでテストだけして使いませんでした。動作確認で数十分使っただけなので、ほぼ新品状態です。付属品、箱もすべてあります。https://www.tp-link.com/jp/service-provider/business-wireless/cpe210/

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【18％OFF】 2.4GHz 屋外用アクセスポイント　TP-LINK CPE210　2台 PC周辺機器

20分钟前

【18％OFF】 2.4GHz 屋外用アクセスポイント　TP-LINK CPE210　2台 PC周辺機器

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