【18％OFF】 2.4GHz 屋外用アクセスポイント　TP-LINK CPE210　2台 PC周辺機器

2.4GHz専用の屋外用無線アクセスポイントです。

iPad Pro 11（4,3,2,1）Air（5,4）スマートキーボード_10

ブリッジモードもあるので2台で中継も可能です。

MagicKeyboard White iPad Pro 11インチ用



新品 PS5 FF16 カバー ディスクドライブ用(CFIJ-16018)

数キロ離れた場所を繋ぐのに購入しましたが2.4GHzでは、不安定な環境であったのでテストだけして使いませんでした。

Logitech G915 TKL ワイヤレス US配列 キーボード クリッキー

動作確認で数十分使っただけなので、ほぼ新品状態です。付属品、箱もすべてあります。

ロジクール G-913tkl ワイヤレス ホワイト



EPSON SC-PX1V

https://www.tp-link.com/jp/service-provider/business-wireless/cpe210/

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

2.4GHz専用の屋外用無線アクセスポイントです。ブリッジモードもあるので2台で中継も可能です。数キロ離れた場所を繋ぐのに購入しましたが2.4GHzでは、不安定な環境であったのでテストだけして使いませんでした。動作確認で数十分使っただけなので、ほぼ新品状態です。付属品、箱もすべてあります。https://www.tp-link.com/jp/service-provider/business-wireless/cpe210/

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

iPad Majic keyboardMagic Keyboard (Apple Touch ID搭載) - JISKL-36IP 3P ✖️5箱のまま発送Apple Pencil第2世代 アップルペンシル第2世代エプソン プリンター EP-811ABMelgeek salmon キーキャップ