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2.4GHz専用の屋外用無線アクセスポイントです。
iPad Pro 11（4,3,2,1）Air（5,4）スマートキーボード_10
ブリッジモードもあるので2台で中継も可能です。
MagicKeyboard White iPad Pro 11インチ用
新品 PS5 FF16 カバー ディスクドライブ用(CFIJ-16018)
数キロ離れた場所を繋ぐのに購入しましたが2.4GHzでは、不安定な環境であったのでテストだけして使いませんでした。
Logitech G915 TKL ワイヤレス US配列 キーボード クリッキー
動作確認で数十分使っただけなので、ほぼ新品状態です。付属品、箱もすべてあります。
ロジクール G-913tkl ワイヤレス ホワイト
EPSON SC-PX1V
https://www.tp-link.com/jp/service-provider/business-wireless/cpe210/
iPad Majic keyboard
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商品の状態
未使用に近い
Magic Keyboard (Apple Touch ID搭載) - JIS
KL-36IP 3P ✖️5箱のまま発送
Apple Pencil第2世代 アップルペンシル第2世代
エプソン プリンター EP-811AB
Melgeek salmon キーキャップ
2.4GHz専用の屋外用無線アクセスポイントです。ブリッジモードもあるので2台で中継も可能です。数キロ離れた場所を繋ぐのに購入しましたが2.4GHzでは、不安定な環境であったのでテストだけして使いませんでした。動作確認で数十分使っただけなので、ほぼ新品状態です。付属品、箱もすべてあります。https://www.tp-link.com/jp/service-provider/business-wireless/cpe210/
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(税込) 送料込み
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2.4GHz 屋外用アクセスポイント TP-LINK CPE210 2台
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目立った傷や汚れなし
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発送元の地域
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
358079d
1444
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (4)
【18％OFF】 2.4GHz 屋外用アクセスポイント TP-LINK CPE210 2台 PC周辺機器
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