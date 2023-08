ご購入前に自己紹介のご確認お願い致します。

シルクコットンフレアーワンピース

他サイトでも販売しておりますので、売り切れの場合がございます。

春夏新作/シンプルで使いやすいパーカーワンピース7p



未使用タグ付き AP STUDIO スリットネックドレス 36 オーバーサイズ

⭐︎ 生地は綿の国産普通地になります。ブラウスより少し暑さがあり、しっかりとしていて扱いやすい生地になっております。ライトイエローベージュの生地に様々な食べ物がプリントされており、夏に着ていただきたい可愛い生地です♡♡

VALENTINO ヴァレンティノ ドレス ワンピース ブラック



ikkuna tucked dress タックドレス ワンピース

⭐︎オーバーサイズデザインになります。袖は贅沢に生地をたくさん使い、ボリュームのバルーンスリーブになります。とてもかわいいシルエットになっており、これからの季節におすすめです♪

ピンクハウス ロングワンピース レア

袖にゴムが入っていますが、サイズが合わなかった場合はご自身で変えていただく事も可能です。

Her lip to Lace Trimmed Floral Dress S

半袖ぐらいの長さになりますが、気になる方はサイズのご確認宜しくお願い致します。

【bajra】トリアセ×チュール Vネックワンピース



MINIMAL MACARON DRESS

⭐︎胸元にフリルを装飾しクラシカルドレスをイメージ致しました♫♪*°

Mystrada エアリードッキングワンピ



CAST: キャスト ニュアンスツイルドレス ワンピース 七部丈 ストライプ

⭐︎アンティーク、ヴィンテージ、ナチュラル、カントリーな洋服が好きな方にとてもおすすめです。

GYMPHLEX シャツワンピース



新品 MICALLEMICALLE ミカーレミカーレ ティアードワンピース 2枚

⭐︎作品サイズ

新品タグ付き♡オオラカ 特別なアーカイブワンピース 15周年 共布マスク付き

肩幅53cm ウエスト53cm 袖丈22m 着丈121cm

CASA FLINE 4周年記念 丸林広奈さんコラボアイテム



UND NEVAEH VEST SET DRESS ameri vintage

※トルソーサイズ

【新品、未使用】FRAY I.D ダブルクロスストレートキャミワンピース

バスト83cm ウエスト60cm ヒップ90cm 背肩巾35cm 背丈37cm

セルフォード レースケープドレス ライム サイズ38



チャコ姫様専用 リリーブラウン マリークワント デイジードットキャミワンピース

※多少の誤差はご理解ください。

新品 ピンクハウス 黒 段々ワンピース♪



EDIT.FOR LULU 購入 ヌキテパ ワンピ

※ポケットなし。

d'un a dix アナディス 星柄ワンピース



OBLI オレンジバックリボンワンピース

※トップス部分裏地あり、スカート部分裏地なし。透け感なし。

大きめサイズ【kate spade NEW YORK】 ワンピース デニムブルー



Apuweiser-richeアプワイザーリッシェ ワンピース2新品定価2.2万

※洗濯する際はネットに入れて下さい・又は手洗いでお願いします。乾燥機はお控えください。

アンティカ ロング シャツワンピース マルチカラー パッチワーク ブラウス



❇️LEXIパリジェンヌ23春夏新作リゾートワンピース

※ 丁寧な作製を心掛けておりますがハンドメイドのため、既製品と比べ作りが甘い場合もございます。二重縫い、水や時間で消えるチャコペンの跡などがある場合がございます。市販の生地を使用しているため、小さな傷、プリントのずれなどがある場合がございます。

【未使用】tomorrow land ballsey*花柄ワンピース

ハンドメイドにご理解の上ご検討ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

