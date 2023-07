NIKE ナイキ ZOOM FREAK 2 ズーム フリーク 2

型番:CK5424-100

サイズ:29cm

カラー:WHITE/WHITE-UNIVERSITY RED-GREY FOG

付属品:写っているものが全てです。

写真の写りやモニターによって色味が違って見える可能性があります。

古物を取得しており、真贋鑑定のしっかりしているブランド買取店で購入しました。鑑定済みです。

値下げに関してはプロフィールに記載しておりますのでご参照ください。

取り置き、専用、着画はお断りしております。

ソール接着部分に若干の剥がれがあります。

スレや汚れ、シワ、毛玉、多少のソールのすり減りなどがあります。

使用感はございますが、まだまだご使用していただけると思います。

中古品であることをご理解いただける方に。

発送は箱に直接プチプチを巻いた簡易梱包になります。予めご了承下さいませ。

サ0612-1

#shii_ta06

2400030821633

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

