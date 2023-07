BRAND NAME:BAGGY PORT

実寸

マチ 約31cm

横 約31cm

高さ 約52cm

素材:レザー+コットン

※未表記

CONDITION:USED

大人気!

BAGGY PORT社製

リュックサック

を入荷致しました。

新品定価で買うより安く買いたい。

古着ならではのセンスの良い

こだわりの1品を探していたあなたへ

おすすめの商品となっております。

当店では送料無料となっておりますので

取引情報の入力お支払のみでOK!

連絡をとるのが苦手な方でも

簡単に取引を進めることができます。

またお支払いただきましたら最短即日

1~2日以内には発送予定ですので

すぐに手にすることができます。

当店の商品は古着を中心に扱っておりますので

ほとんどの商品が1点ものとなっており

売り切れになってしまうと二度と手に入らない

可能性がありますのでご承知おきください!

是非このアイテムを手に入れて

あなたのファッションの幅を広げて

あの人からオシャレだなと思われて

ワクワクしながら出かけてみてはいかがですか。

#古着屋BLUES

#古着屋BLUESバッグアイテム一覧

#古着屋BLUESリュックサック一覧

↑↑↑

上記ハッシュタグをタップ、クリックで

商品の一覧を見ることができます。

絞り込みで探し物が見つけやすくなります。

汚れやダメージ、匂い等の判断には個人差が

ございます。デリケートな方はトラブルの

原因になりかねませんのでお問い合わせを

お願いいたします。

基本的には返品は受け付けておりません。

詳しくはプロフィールをお読みください。

※素材が未表記のものに関しては確証が

できませんのであくまで当店の推測を記載

させていただいておりますのでご了承ください。

即決★BAGGY PORT★レザーコンビリュック バギーポート ボンサック メンズ レディース 茶 カーキ 本革 バックパック 本皮 カバン 旅行 出張 鞄

#NR 3112

商品の情報 ブランド バギーポート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BRAND NAME:BAGGY PORT実寸マチ 約31cm横 約31cm高さ 約52cm素材:レザー+コットン※未表記CONDITION:USED大人気!BAGGY PORT社製リュックサックを入荷致しました。新品定価で買うより安く買いたい。古着ならではのセンスの良いこだわりの1品を探していたあなたへおすすめの商品となっております。当店では送料無料となっておりますので取引情報の入力お支払のみでOK!連絡をとるのが苦手な方でも簡単に取引を進めることができます。またお支払いただきましたら最短即日1~2日以内には発送予定ですのですぐに手にすることができます。当店の商品は古着を中心に扱っておりますのでほとんどの商品が1点ものとなっており売り切れになってしまうと二度と手に入らない可能性がありますのでご承知おきください!是非このアイテムを手に入れてあなたのファッションの幅を広げてあの人からオシャレだなと思われてワクワクしながら出かけてみてはいかがですか。#古着屋BLUES#古着屋BLUESバッグアイテム一覧#古着屋BLUESリュックサック一覧↑↑↑上記ハッシュタグをタップ、クリックで商品の一覧を見ることができます。絞り込みで探し物が見つけやすくなります。汚れやダメージ、匂い等の判断には個人差がございます。デリケートな方はトラブルの原因になりかねませんのでお問い合わせをお願いいたします。基本的には返品は受け付けておりません。詳しくはプロフィールをお読みください。※素材が未表記のものに関しては確証ができませんのであくまで当店の推測を記載させていただいておりますのでご了承ください。即決★BAGGY PORT★レザーコンビリュック バギーポート ボンサック メンズ レディース 茶 カーキ 本革 バックパック 本皮 カバン 旅行 出張 鞄#NR 3112

