⚪ブランド: POSY BOY

⚪サイズ:F

着丈 68cm

身幅 64

肩幅 59

袖丈 54

⚪️カラー:グレー 灰色

⚪状態:目立った傷や汚れなし

⚪️商品説明:

POSY BOY の90sスタジャンになります!

袖は牛革(カーフレザー)が使われており、全身にワッペンや刺繍が施されているとてもかっこいいアイテムです!

フードは取り外し可能となってます。

サイズはL〜XL相当の大きさとなってます!

古着 ヴィンテージ ビンテージ VINTAGE

菅田将暉 小松菜奈 あいみょん アメカジ

90s 80s Y2K

⚪取引時の注意点:

一度人の手に渡っているものです。ご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。

他にも

NIKE adidasなどのスポーツ用品

80s 90s 古着 ヴィンテージ物

ストリート系 モード系 カジュアル系

アパレルや装飾雑貨など

様々なジャンルを扱っております!

ご覧ください!!

質問がございましたら、コメントお願いします!!

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

