割引クーポン ダークスティール MTG 日本語版 全165枚セット コンプリート マジック：ザ・ギャザリング

シリーズ···ダークスティール

ボックス パック シングル···シングルカードセット

言語···日本語版

発売当時に購入し、開封後暗所にて保存しておいたものです。

未使用ですが、初期キズ等がある場合があります。状態を極度に気にされる方はご遠慮ください。

個別に状態が気になるカードがありましたら確認しますのでご連絡ください。

検索用:

《グレートヘンジ/The Great Henge》

凶暴な打撃

霊気の薬瓶

電結の荒廃者

マイコシンスの格子

頭蓋骨絞め

火と氷の剣

光と影の剣

三なる宝球

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

