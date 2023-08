M-3810-Mm-198-88

M-3810-Mm-198-88❋新品未使用品♪❋送料無料・迅速配送♪❋カラー:アンティークブラック・クラシカルネイビー(ご希望カラーをお伝えください)❋最新最先端の洗練されたイタリアデザイン♪❋最高級銀面牛革100%の贅沢な逸品♪❋牛革の貴重な1番表面を贅沢に使用♪❋良質な本革だからこその美しいシボが際立つシュリンク加工♪❋フォーマルもビジネスもカジュアルもどんなコーデにもマッチ♪❋大容量かつ大収納♪❋男女兼用♪❋❋お値下げ交渉時は希望額を事前にご提示ください❋❋出品価格より大幅で非常識なお値下げ交渉はご遠慮ください【高級牛革100%★高級素材のみを厳選使用!】牛革の一番表面を贅沢かつふんだんに使用したトートバッグ。牛革本来のキメがそのまま活きています!スーツにもマッチし、ビジネストートバッグとしてもお使い頂けます。良質な高級レザーだからこその、美しい質感や肌触りをお楽しみください♪【A4サイズ&14incノートPC収納可能】ビジネスや通学に必要なアイテムが、これ一つに!天ファスナー設計で、上から中身が見えず安心♪【フォーマルからカジュアルまで】素材の高級さが際立つシュリンク加工!高級感溢れ都会的な洗練された落ち着きを、さり気なく演出♪フォーマル・ビジネスシーンからカジュアルまで、マルチに大活躍!【拘り抜いたデザイン性&機能性!】長めのハンドル設計で、フォーマルでもスーツなど衣服のシルエットを崩しません。沢山のお荷物も、スマートにお持ち運び頂けます。【都会的で洗練されたイタリアデザイン】都会的で洗練されたデザインをベースに、イタリア・スペインなどの ヨーロピアンスタイルをミックス。細かなディティールやシルエットを大切にし、格好良さの本質を徹底追求!年齢や性別を問わず、持つ方・使う方のライフスタイルをより豊かにします♪【仕様】メイン素材: 高級銀面牛革100%使用幅:上部42.5cm・下部34.5cm高さ:29cmマチ:13cmハンドル:長さ58cm ・高さ26cm重量:約830~870g【開閉部】ファスナー【外側ポケット】サイドファスナー×1【内側ポケット】前面オープン×2、ファスナー×1

