訳あり 限定　セール　新品　オークリー　oakley サングラス　LATCH ラッチ サングラス/メガネ

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金子メガネ KV-2 未使用品
Prizm RUBY（プリズムルビー）
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（Asia Fit） アジアフィットタイプ
新品未使用 オークリー OX8137A 02 フロッグスキン ブルーレンズ
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ラッチ（かけ止め）を使ってTシャツにクリップ可能モデルです。
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【商品詳細】
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フレーム：インレッド
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レンズ：Prizm RUBY（プリズムルビー）
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（可視光線透過率17%）
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（紫外線透過率1.0%以下）
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期間限定 セールに付き値下げはご遠慮ください。オークリーサングラス OO9349-1353OAKLEY(オークリー) LATCH（ラッチ）（A）009265-2553フレームカラー（インレッド）Prizm RUBY（プリズムルビー）（Asia Fit） アジアフィットタイプセルフレームサングラス（O-Matter製軽量フレーム）クリップヒンジ搭載モデルラッチ（かけ止め）を使ってTシャツにクリップ可能モデルです。【商品詳細】●カラー フレーム：インレッドレンズ：Prizm RUBY（プリズムルビー）（可視光線透過率17%）（紫外線透過率1.0%以下）●新品●日本国内定価￥23,760（税込）#オークリーサングラス#オークリー #oakley#スノーボード#スキー#スケボー#スノボ#サーフィン