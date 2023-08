訳あり 限定　セール　新品　オークリー　oakley サングラス　LATCH ラッチ サングラス/メガネ

期間限定 セールに付き値下げはご遠慮ください。

【商品詳細】

フレーム:インレッド

レンズ:Prizm RUBY(プリズムルビー)

(可視光線透過率17%)

(紫外線透過率1.0%以下)

●新品

●日本国内定価¥23,760(税込)

#オークリーサングラス

#オークリー

#oakley

#スノーボード

#スキー

#スケボー

#スノボ

#サーフィン

商品の情報 ブランド オークリー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド オークリー 商品の状態 新品、未使用

