最新デザインの フットザコーチャーCHAOSPLAIN SHOES D-RING ブーツ

size7

新品価格 ¥57,200円

26.5cmです。紐調整です。

商品はすべて正規店にて購入、出品しております。

厚底になりますのでスタイリッシュに見えます。

各商品の画像は全体の表裏、品質タグやコンディションが良く分かるよう見やすくと撮影に尽力しておりますが、画像枚数には制限がございます為、掲載以外でもご希望がございましたら追加の撮影も可能ですのでお気軽にお知らせ下さいませ^

foot the coacher(フットザコーチャー)より、スッキリとした印象の新型ラストに、無駄を省いたアッパーデザインを纏ったモデル『CHAOS PLAIN SHOES』

ドレスシューズをベースに微かにパンクテイストを加え、上品で控えめな主張を表現。

アッパーには北米産のきめ細かく丈夫なステアハイドを使用。Dカンのアイレットがアクセントに。

ソールは今季新たに開発されたFLEXOLEを使用。屈曲性と耐摩耗性に優れ、厚みのあるデザインが特徴。

足元にしっかりとボリュームを付け、パンキッシュながら、それでいて上品にまとまる、foot the coacherらしい一足です。

foot the coacher(フットザコーチャー) CHAOS PLAIN SHOES D-RING

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド フットザコーチャー 商品の状態 やや傷や汚れあり

