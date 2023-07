2022春の新作 leja ウエストマークパフスリーブ総レースロングドレスワンピース ロングワンピース

leja

商品の情報 商品のサイズ S ブランド レジャ 商品の状態 未使用に近い

lejaウエストマークパフスリーブ総レースロングドレスワンピース1度着用し、自宅クリーニングしております。3時間のみの着用なのでかなり綺麗な状態です。購入した際に付いてきましたLejaのハンガー、ビニールをお付けし発送させていただきます。すらっとしていて着痩せすると思います。袖が特徴的で可愛いです!サイズ:S身幅:43肩幅:31総丈:125袖丈:31ウエスト:70配色ネックリボンとウエストマークが上品でおしゃれなドレス・今年らしいボリュームのパフスリーブも相まって、トレンド感をプラス。・配色ネックリボンの結び方で印象を変える事ができます、高めに配色ウエストマークをすることで、脚長効果も。・スタイルアップを叶えながら楽チンさも兼ねそろえた一枚。・程よい透け感のあるお袖で、夏らしさがグッと高まります。・結婚式や二次会、パーティーなどのお呼ばれはもちろん、お食事会や謝恩会、プライベートからオケージョンまで幅広いシーンに大活躍します。カラー···ブルー柄・デザイン···レース袖丈···七分袖季節感···春、夏、秋、冬

