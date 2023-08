マーちゃんコメント: シンプルでスクエアなリングです。大きく存在感があります。表面は、鏡面でなく繊細なヘアラインのような仕上げです。使用感のない綺麗な美品です。箱付きです。

【TIFFANY&Co.】ティファニー フルハート シルバー925 11号



アレキサンドライト リング

素材:シルバー/925

【ダイヤモンド/ピンク石】 リング K18 天然石 アンティーク ヴィンテージ

サイズ:10号より少し小さ目、写真をご確認下さい。

TIFFANY&Co. ティファニー 箱付き シルバーリング

重量:約13.3g

ミキモト ダイヤモンド 0.15ct リング Pt950 11号.



ダイヤモンドリング 14号 0.238CT -FANCY YELLOW-

※付属品:箱

POLA k18 ダイヤモンドリング



☆ヴィンテージボタン☆ リング ポーチ ブレスレットN111シャネル

※お値下げ交渉はご遠慮下さい。受け付けておりません。不定期にこちらのタイミングで値下げしております。

ハワイアンジュエリー 指輪10個セット シルバー7 ゴールド3



ブラックパールダイヤモンドリング

It is a beautiful used item. Many beautiful products are sent overseas from Japan.

1117 barring LORO K10 10金ゴールド

Please use BUYEE or other companies to purchase.

k18チェーン風リング



agete アガット K10 ダイヤモンド コットンレース リング 13号

#GeorgJensen

【送料無料】ダイヤモンドの指輪18 Kファッション07

#ジョージジェンセン

プラチナ オパール リング

#ジョージジェンセンリング

qvc ダイヤモンドリング 合計0.5ctUP 中古 美品



シャネル カメリアコレクション ダイヤ 0.31ct F-VVS2-3EX 46

☆------☆------☆------☆------☆------☆

K18 ダイヤモンドリング サイズ約9号



◇◇◇ete◇◇◇エテ リング ダイヤ K10

商品は新品ではございません。

シャネル 2連リング ロゴマーク&カメリア



ete リング パープル

貴金属商品の中古は、必ず細かい小傷がございます。

プレシャスレース ミニフルフル (定価1,496,000)

「綺麗」「未使用」「美品」という商品でも小傷はございます。

phumwiphanan23様専用 678



天然アレキサンドライト 天然ダイヤモンド 新品リング

目立つダメージ・破損、欠損がないものは、

ビンテージ silver リング 指輪 ペンダント 十字架 14 11 希少

中古品としては美品かと思われます。完璧を求める方は、ご遠慮下さい。

ダイヤモンド×ブラックパール リング Pt900 10.4mm 5.8g



ブシュロン リング BOUCHERON ブシュロン クルドパリ

商品の状態はあくまでこちらの主観となりますので写真をよくご確認ください。

‪‪❤︎‬AKANE‪‪❤︎‬さん専用☆



照り照り❣️発色綺麗✨PS1.24CT❗️k18ピンクサファイアリング k18リング

★商品撮影は、ありのままを撮影します。実際には、肉眼では見えない、気にならないスレ傷等もスマホの高性能カメラで拡大されます。

CD1 エレガントドレープライン K18 YG デザインリング 12号 指輪

見え過ぎて写りますが、ありのままを撮影しますのでご自身でご判断下さい。

プラチナダイヤリング アクアマリン 11号



Dカラー❗️天然ピンクダイヤ❣️D0.213&PD0.10CT✨プラチナダイヤリング

細かいブランド刻印等は、ルーペで確認しないと写真では、アップしても見えないものもございます。

【高級】トルマリン リング k18 3.58g



ペアシャープアメジストを2つ合わせた大人おしゃれリング K18PGサイズ13号

中古品をご理解の方、円滑な取り引きをよろしくお願いします。

【newデザイン】北欧風オーバル モアサナイト ダイヤモンド リング K18PG



指輪 k18 パール指輪 真珠

☆トラブル防止の為、必ずプロフを一読下してご購入下さい。

*じょー様専用* 大粒 ダイヤモンド pt900 プラチナリング オーダーメイド



最終価格!カボションカットルビープラチナリング 12号

★購入希望のコメントが付いていても即購入が優先です。

タサキ シェル リング ダイヤ0.05ct K14WG 12号D8718

★専用は、いたしません。欲しい方が優先です。

地金*18金 【甲丸リング 9号】ゴールド K18刻印入 新品 ペアリングに♡

★リサイクル梱包、簡易梱包でお届けする場合がございますが、商品はシッカリ包装させていただきます。ご理解下さい。

高品質. PT 950プラチナリング1.0 ctダイヤモンドリング69



クロムハーツ CHROME HEARTS リング

真面目にお取引させて頂いておりますが、

ショーメ リアン ダイヤモンドリング

説明不足や記載漏れなどがある場合がございます。

【箱付き】GUCCI シルバーリング 12号 保管袋付き

どうぞよろしくお願いいたします。

グッチ GUCCI 指輪 ミラー リング 9号 ピンクゴールド 18k



PT ダイヤモンドリング GINZA DIAMOD SHIRAISHI

管理番号:S1690424

カルティエ ハッピーバースデー リング レディース ゴールド ブランド



値下げ【ヴィンテージ】ダイヤモンドリング×イギリス

閉じる

【日本製】昭和レトロ K18 合成ルビー 赤 ミル打ち 花びら透かし 9号

28日前

磨き済 ティファニー ラビング ハート バンド リング 11号 シルバー

材質...シルバー

7様専用Cartier 750スリーカラー トリニティリング 5連 #51

カラー...シルバー

商品の情報 ブランド ジョージジェンセン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

