古着男子!古着女子必見!!

#古着屋かえる ← 定番〜個性派取り揃え!

◇商品名◇

#かえるのスポーツ系

#かえるのフルジップ

#かえるのパーカー

#かえるのアウター

アディダス adidas

ナイロンジャケット ブルゾン

黒タグ 万国旗タグ

◇カラー◇

サムライブルー(青)

頑張れニッポン!

◇商品説明◇

US規格だからビックサイズ!

海外古着の80sで国内の物より

希少価値の高い一品です。

もちろん希少性だけ出なく

デザイン性も1級品!

人気のビックシルエット!

3本ライン、太アーム!

腕にはアシンメトリーに

ビックトレフォイル刺繍ロゴ

年代なりの擦れ等ありますが、

古着としてみれば上等な一品です。

気にならないのであれば買わなきゃ損です♪

◇サイズ◇

表記:US規格M(XLサイズ位)

肩幅:62

身幅:61

着丈:70

◇発送◇

24時間以内を厳守しております。

基本ゆうパケットポストを利用しています。

希望がある場合は購入前にご相談ください。

◇返品/返金対応について◇

商品到着後、評価前にご連絡ください。

迅速に対応させていただきます。

安心してお買い物をお楽しみください。

◇お得な割引◇

【フォロー割引】

アカウントをフォローでお値引きいたします

購入前にコメントにてお知らせください

2999円以下 → 100円OFF

3000円から5999円 → 200円OFF

6000円から8999円 → 300円OFF

9000円以上 → 500円OFF

【おまとめ割引】

相談乗ります♪コメントください!

※重要注意点※

当ショップの商品は早い者勝ちです。

専用は作りませんので、

値引き後の購入は速やかにご購入ください。

〜かえるのお品書き〜

#古着屋かえる ← 定番〜個性派取り揃え!

☆その他取り扱いブランド☆

ナイキ アディダス プーマ チャンピオン ステューシー サンタクルーズ ノーティカ スラッシャー ラッセル ボルコム トミー ヒルフィガー ポロ ラルフローレン チャップス ジェイクルー カッパ ラングラー ディズニー サイラス ノーブランド US古着 EU古着 ビンテージ 常田

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

