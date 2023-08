兄弟のNANNAとSIMONによってデンマークはコペンハーゲンで設立した (DI)VISION(ディヴィジョン)。日常の中で常にクリエイティブを発揮し、自分自身をクリエイトしたいという衝動からブランドは誕生しました。自然環境へのサステナブル(持続可能)な考えから、古着やデッドストックといった既存のアイテムに着目し、ブランド独自の視点を加え、シルエットから見つめ直したユニークなリメイクアイテムを展開しています。50:50のスプリットで生まれ変わった左右非対称のコントラストが特徴的なアイテムたちは、コペンハーゲンにある彼らのデザインスタジオから送り出されています。

*ハンドメイドの商品の為個体差がありますのでご了承お願い致します。

カラー:BLACK×NAVY

サイズ:3

数回の着用のみです。

ヨウジヤマモト

YSTRDY'S TMRRW

juun.j

off-white

wooyoungmi

j.w anderson

landlord

christian dada

SUNSEA

URU

YOKE

COMOLI

AURALEE

yaeca

ADERERROR

facetasm

ALLEGE

Acne studious

doublet

DAIRIKU

DIGAWEL

jieda

kolor

kudos

kaiko

LITTLEBIG

Maison Margiela

MARUNI

neonsign

sacai

Sasquatch

stein

namacheko

kiko

effecten

MUZE

burnout

become tree

n.hoolywood

phingerin

syu

sulvam

ground y

Y's

ワコマリア

anrearage

sise

リックオウエンス

fear of god

doublet

Name.

シャリーフ

nilos

john lawrence sullivan

lad musician

faith connexion

1017 alyx

balenciaga

julius

kidill

needles

namacheko

arctelyx

商品の状態 未使用に近い

