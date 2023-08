即発送 コメント不要

新品未使用 未試着 値札はついておりません

【定価】

¥24,200 (税込)

【サイズ】1(Sサイズ相当)

【Sサイズ】肩幅:31.2cm 袖丈:52cm バスト:92cm ウエスト:84cm 着丈:88.5cm ヒップ:102.2cm 裾まわり:125.1cm

【カラー】

ブラック

【商品詳細】

メランジのようなデザインがスタイリングに上品さをプラスするワンピース。

丸みのあるネックラインで女性らしい柔らかな印象を漂わせます。

腰周りにあしらわれたパールがエレガントなアクセントに◎

合わせる小物を変えることで、雰囲気の変化を楽しむことができるアイテムです。

【ご注意】

※撮影照明の関係により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

【ほか】

値下不可

洗濯タグございません。

小さく畳んで発送致します。

格安出品のため、ご理解ください。

自宅保管品のため、神経質の方はご購入をお控えください。

購入意思のないコメントお控えください。

出品中のお洋服はこちらに↓♡

#しゃるのクローゼット

arpege story JUSGLITTY Apuweiser-riche Rirandture 入園式 入学式 フォーマル デート 女子会 卒業式 卒園式

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジャスグリッティー 商品の状態 新品、未使用

