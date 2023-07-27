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【オンライン限定商品】 MacBook Pro M1チップ搭載　クリアケース付き ノートPC

商品の説明

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なので充電の回数などの情報を載せることが出来ません、ご理解のある方ご購入お願いします。
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MacBook Pro M1チップ搭載(Retinaディスプレイ, 13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports) シルバー
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シリーズ···MacBook Pro
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Apple アップル MacBook Pro Retinaディスプレイ 13.3 MYDA2J/A [シルバー]
Apple MacBook Air Core i5 ノートパソコン （K57）
詳細液晶サイズ：13.3インチ
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CPU：Apple M1チップ8コア
新品 未使用 即日発送 ASUS Vivobook 16X 16型
ストレージ容量：SSD：256GB
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メモリ容量：8GB

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商品の情報

ブランドアップル
商品の状態目立った傷や汚れなし

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※楽天で新品購入しましたが5枚目の写真からどうしていいか分からず誰かにお譲りすることにしました。なので充電の回数などの情報を載せることが出来ません、ご理解のある方ご購入お願いします。買ったのは半年前ほどで、箱はありません。充電器は付いています。MacBook Pro M1チップ搭載(Retinaディスプレイ, 13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports) シルバー あまり使用はしませんでしたので、出品します。別売りで買ったクリアケースに入っています。#Appleシリーズ···MacBook ProApple アップル MacBook Pro Retinaディスプレイ 13.3 MYDA2J/A [シルバー]詳細液晶サイズ：13.3インチCPU：Apple M1チップ8コアストレージ容量：SSD：256GBメモリ容量：8GB

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【オンライン限定商品】 MacBook Pro M1チップ搭載　クリアケース付き ノートPC

13分钟前

【オンライン限定商品】 MacBook Pro M1チップ搭載　クリアケース付き ノートPC

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コメント (14)

13edf1
【オンライン限定商品】 MacBook Pro M1チップ搭載　クリアケース付き ノートPC 【オンライン限定商品】 MacBook Pro M1チップ搭載　クリアケース付き ノートPC

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