■商品名 90s USA製 VAN HALEN 「BALANCE」 発売禁止 ヴァンヘイレン バンT

■サイズ 表記XL

肩幅60㎝

身幅62㎝

着丈74㎝

袖丈19㎝

■色 ブラック 黒

■状態 多少の着用感とプリントのヒビ割れはありますが、色のフェードやピンホール等無く当時物としてはかなり状態は良いと思います。

■コメント アートワークも人気のヴァン ヘイレン。

日本で発売禁止となった95年リリースのアルバム BalanceのツアーT。シングルステッチ。結合双生児モチーフのお探しの方も多いデザイン。

フルーツボディーのシングルステッチでXL、状態も良く、完璧ではないかと思います。

Carhartt カーハート Dickies ディッキーズ key ビッグスミス LEE Levi's リーバイス ヘラクレス モンゴメリーワード ペニーズ Wrangler ラングラー ラルフローレン RALPH LAUREN LACOSTE ラコステ ナイキ NIKE アディダス adidas Reebok リーボック vintage ヴィンテージ ビンデージ レッドウィング ウエスコ ホワイツ 40s 50s 60s 70s 80s 90s us army usmc usafa

champion チャンピオン 2pac snoop dog The Rolling Stones Metallica レッドホットチリペッパーズ レッチリ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ラボラトリーベルベルジンアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

