当季大流行 SHROUD 【Logicool】G303 ロジクール マウス ゲーミング PC周辺機器

Logicool G303 SHROUD Edition

ロジクール G303 シュラウド エディション

スイスのPC機器・ゲーミングデバイスメーカー「Logitech / Logicool」のワイヤレスゲーミングマウス

カナダのプロゲーマー「Shroud」エディションです

サイズ:117 × 70 × 40 mm

重量: 75g

内容物

・マウス本体

・充電/接続用ケーブル

・ワイヤレスレシーバー

・レシーバー延長用アダプタ

・マニュアル

・Logicoolステッカー

・パッケージ

動作確認済みです

定価¥16,280- (税込)

2023年5月10日購入

仕様用途はPC作業、FPSゲームに使用

#logicool #logitech #gaming #gamingmouse #mouse #マウス #ゲーミング #ゲーミングマウス #ワイヤレスマウス #ワイヤレス #無線

#コラボレーション #シュラウド #G303 #小型 #軽量 #ロジクール

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

