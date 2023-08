こんにちは。

イタリア製 vintage レトロ古着 グレー アート デザイン ニット 下北沢



GIANNI VALNTINO ポケット デザイン ニット セーター

#三児のパパの古着屋さん です

ジルサンダー ニット 西島隆弘さんと同じニット



Takaoriginal ニット セーター ホワイト XL

#三児のパパの古着屋さんニット・セーター

古着 ビンテージ 80s 鹿 刺繍 特殊 網目 大きめニット セーター ケーブル



COMOLI 23SS 18G CREW NECK KNIT 新品



【大人気オーブデザイン☆】ヴィヴィアンウエストウッド 刺繍ロゴ セーターニット

即購入大歓迎です❗️

80~90s uk モヘアニット パンク ヴィンテージ モヘア アーカイブ



BORDER BLOCKING KNIT



みそきんを食べたときに着てたニット

★プロフィールをご確認下さい。

CELINE セーター



定価14080円 新品 ロリクレ ローリングクレイドル ニット セーター L

★ ドルチェ&ガッバーナ

BATONER SIGNATURE CREW NECK ニット バトナー



【Maison Kitsune】メゾンキツネ ニットセーター



ビッグサイズ 中国製最高級セーター素材カシミヤ100%超暖かい人気服装新品未使用

フォローして下さった方には、値引き致します‼︎

ニットジャケット



UNDERCOVER アンダーカバー名作ネイビー象ニット

★サイズ

超美品 激レア GALFY ガルフィー 3D ニット セーター マルチカラー



80s 当時物 SAILORS セーラーズ 刺繍 ニット セーター半袖

表記無し

stussy 8ball ニットセーター



イタリア BOGLIOLI ボリオリ ダブルブレスト ローゲージニットジャケット

平置き採寸 単位cm

Burberry セーター2着セット

肩幅 約37

極美品☆高級 BACKLASHハイゲージニット カシミヤ混 革ラベル サイズL

身幅 約44

昨季即完 DIME WAVE CABLE KNIT SWEATER ダイム

袖丈 約70

新品未使用 アルテア Altea Vネックニット size/S ワイン系

着丈 約64.5

【超希少】05AW マルタンマルジェラ ドライバーズニット 本人期 ここのえタグ



シュプリーム Supreme Rose Sweater



vintage broken sweater rhombus L

素人寸法の為、多少の誤差はあるかとは思いますがご了承ください。

【Black Sheep】パッチコマンドセーター ナチュラルブラウン



JOHN SMEDLEY ニットポロシャツ サイズM 美品

★カラー

Markaware Nordic sweater alpaca ニット モヘア

灰 グレー

WACKOMARIA ワコマリア2022AW レオパード モヘア



ルシアンペラフィネスカルニット



stussy mohair knit sweater



トムブラウン Thom Browne 4bar ニット カットソー メッシュ

使用感や多少の毛玉はありますが、傷や汚れは無く比較的美品で長く使用出来ると思います。

STUDIO NICHOLSON SORELLO メリノウールニット M



エクアドルニット

あくまで古着ですので細かい事を気にする方や神経質な方、完璧を求める方は購入を控えて下さい。

flower design knit cardigan



RRL 90s 三ツ星タグ ノルディックニット

素人検品の為、多少の見落としの可能性があります。

VERSACE knitwear ベルサーチ ニット vintage 古着



【極希少】KENZO アップリケルオーバー ニット セーター オフホワイト XL

撮影環境状況や使用端末による色の違いがある場合がございます。思っていた色と違った等の返品、クレームは御遠慮下さい。

40〜50年代 カウチン カーディガン ゴルフ コの字止め ショールカラー



新品未使用 メッサジェリエ MESSAGERIE フルジップニット 46 グレー



【即売モデル】ニードルス☆モヘアニット太ボダー柄 ビッグシルエット



KENZO 22FW ケンゾー ニット フラワーニット グレー nigo

ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

こんにちは。#三児のパパの古着屋さん です#三児のパパの古着屋さんニット・セーター即購入大歓迎です❗️★プロフィールをご確認下さい。★ ドルチェ&ガッバーナフォローして下さった方には、値引き致します‼︎ ★サイズ 表記無し平置き採寸 単位cm肩幅 約37身幅 約44袖丈 約70着丈 約64.5素人寸法の為、多少の誤差はあるかとは思いますがご了承ください。★カラー 灰 グレー使用感や多少の毛玉はありますが、傷や汚れは無く比較的美品で長く使用出来ると思います。あくまで古着ですので細かい事を気にする方や神経質な方、完璧を求める方は購入を控えて下さい。素人検品の為、多少の見落としの可能性があります。撮影環境状況や使用端末による色の違いがある場合がございます。思っていた色と違った等の返品、クレームは御遠慮下さい。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

1999aw rafsimons knit vest 48Cruciani クルチアーニ タートルネック 40 Mサイズancellm リネンニット unused yoke stain urucrepuscule クレプスキュール 鹿の子ニット ブルーグレー サイズ1一点物 リメイク Broken ダメージ加工 ボーダー コットンニット XLm.p_studios_jp ニットmaison margiela デニムパッチ ハーフジップ セーターtenderloin MOHAIR CREW BLACK/RED SSON OF THE CHEESE ニットヒステリックグラマー 22AW STILL CRAZY編込 セーター