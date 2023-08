【商品説明】

お洒落好きにピッタリのレアアイテムになります。

今期マストアイテム。

ブランド、年代によってサイズ感は変わりますので必ず下の実寸をご確認ください。

★平置き実寸(㎝

表記サイズ:

肩幅:36cm

着丈83:cm

身幅(バスト):41cm

袖丈:58cm

素人寸法となっておりますので若干の誤差はご了承ください。

◆状態

【ランク】

【B】

【S】極美品・使用感のほとんどない状態

【A】美品 目立つ傷や汚れが少ない綺麗

【B】多少目立つ傷汚れなどがある状態

(一般的な古着)

【C】少々状態の悪い中古品・目立つ傷や使用感、汚れなど

【D】状態の悪い中古品・経年劣化以外の傷や汚れが目立つ

◆個人視点なので若干のスレや汚れを

見落としている場合がありますので

ご理解くださいませ。

◆御購入を検討の皆様へ

いかなる場合にも購入された方が優先になります。

おまとめ購入など同梱希望の方もコメント

頂けましたら対応させて頂きます。

他にも多数のブランドを出品しています。

ぜひ他の商品も見て頂けたら嬉しいです。

フォローして頂ければ新着商品の通知も行きますので、是非フォローもお願い致します!

【購入元】

正規品です。

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

商品画像は全て現物を撮影しています!

*ブランド品は全て鑑定済の本物です!

*大手中古販売業者主催の会員制古物市場にて購入しております。

カラー...グレー

着丈...ロング

柄・デザイン...チェック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリーブルーレーベル 商品の状態 やや傷や汚れあり

